ИА «Ореанда-Новости» . Сергей Собянин, мэр Москвы, сообщил в своём блоге, что было подписано постановление о реализации третьего пакета поддержки бизнеса региона.

По этой программе, городской бюджет возьмёт на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам МСП. Владельцы ТЦ и прочей коммерческой недвижимости получат помощь от Москвы, если снизят ставки аренды более, чем на 50%.

10 апреля стало известно, что столичный бизнес бизнес получит поддержку на 25 млрд рублей, которые уйдут на компенсацию части расходов на аренду и отсрочку выплат по налогам.