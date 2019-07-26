ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский сообщил, что власти страны собираются направить президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия, связанные с 75-й годовщиной освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Чиновник отметил, что «освобождение лагеря советскими войсками – неоспоримый факт истории». «Здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать», – подчеркнул он.

Памятные мероприятия состоятся в Освенциме 27 января 2020 года на территории созданного на месте ликвидированного концлагеря музея. Ранее администрация музея сообщила, что в несколько десятков государств, в том числе в Россию, направлены уведомления о предстоящей годовщине, при этом политическим лидерам предложено самостоятельно принять решение об участии в связанных с этим мероприятиях.