ИА «Ореанда-Новости». Представитель НАТО Дилан Уайт дал комментарий на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об участии в предстоящих учениях «Восток-2018» военных атташе альянса. В предстоящих манёврах примут участие около 300 тысяч военных. Шойгу назвал сентябрьские учения самыми масштабными с 1981 года. На данный момент предложение ещё рассматривается.

Военные атташе были приглашены на добровольной основе, пока не известно даже примерное количество наблюдателей, которых НАТО отправит наблюдать за учениями. Но то, что наблюдатели будут отправлены, уже не обсуждается, Дилан Уайт заверил - в планах НАТО следить за учениями самым тщательным образом.

Уайт признался, что альянс всегда тщательно мониторит пробные российские манёвры и в случае с «Востоком-2018» отступаться от традиции он не намерен. То, как анализируются полученные данные, какие выводы делаются из разведывательных наблюдений, хранится в строжайшем секрете.

Уйат указал, что НАТО рассматривает «Восток-2018» как подготовку российских военных к полномасштабным военным конфликтам и как знак фокусировки на вооружённой и тактической стороне. На взгляд представителя альянса, такое поведение Москвы идеально вписывается в наблюдаемую ранее картину: более решительная Россия, значительно увеличивающая свой военный бюджет и военное присутствие.

Уйат подчеркнул, что Россия при проведении учений не связана никакими обязательствами по уведомлению об этих учениях или приглашению наблюдателей от государств ОБСЕ, потому как войска будут действовать за пределами сферы ответственности организации.

А вот предстоящие в октябре-ноябре стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец – 2018») в Норвегии попадают под требования Венского документа ОБСЕ. Учения пройдут с участием всех видов вооружённых сил и свыше 45 тысяч военных стран альянса и государств партнеров.

Дмитрий Песков не исключил посещение Владимиром Путиным учений «Восток-2018» - российский лидер уже готовит главное видеообращение, а на одном из этапов, возможно, появится лично.

Уже известно, что в манёврах примет участие Китай – в Министерстве обороны КНР заявили, что участие в учениях направлено на укрепление военного сотрудничества двух стран.