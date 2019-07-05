ИА «Ореанда-Новости» Телеканал Al Arabiya со ссылкой на посредника от Африканского союза Мухамеда Хасана Лаббада сообщил, что удалось достичь договорённости между членами переходного военного совета Судана и лидерами оппозиционного движения «За свободу и перемены».

Было принято совместное решение о формировании суверенного совета, который будет работать вплоть до проведения выборов в стране. Предполагается, что члены совета будут избраны на 3-летний срок. Руководство будет осуществляться представителями обеих сторон по очереди.

Кроме того, было принято решение об отсрочке создания законодательного совета после формирования правительства.

Один из представителей оппозиции сообщил журналистам, что одной из первоочередных задач станет привлечение к ответственности причастных к гибели участников протестных акций в Судане. Участник переговоров от альянса «За свободу и перемены» сказал, что в суверенном совете будет одиннадцать членов: пять гражданских лиц, пять военных и одно «гражданское лицо военного происхождения».