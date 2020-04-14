ИА «Ореанда-Новости». Председатель Госдумы выступил с критикой мер, принимаемых США и Европой в борьбе с коронавирусом. По мнению Вячеслава Володина, у России должен быть другой подход к борьбе с инфекцией.

Володин на пленарном заседания Госдумы отметил, что глава России практически каждую неделю выходит на прямой диалог по поддержке российских граждан и с губернаторами, и с бизнесом, и с экспертами, и с представителями медицинского сообщества. Председатель Госдумы подчеркнул, что именно так и должна осуществляться работа.

Политик рассказал о странах, где власти «не берут на себя ответственность». В этих государствах «распускаются парламенты», главы государств и власти избегают ответственности и «все разбегаются».

«Вот вам хвалёная демократия. Вот вам, извините меня, здравоохранение в Америке. Кто всё время показывал пальцем туда? Молчат! Кто говорил про Европу? Молчат» Границы закрыли, людей бросили. А мы людей спасаем, вывозим их», - подчеркнул спикер Госдумы.