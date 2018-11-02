ИА «Ореанда-Новости». Ранее депутаты Государственной думы одобрили законопроект, позволяющий депутатам отказаться от надбавок к пенсиям. РБК опросил депутатов пенсионного возраста и пришёл к выводу, что только шесть человек готовы отказаться от «депутатских пенсионных привилегий».

Поданным ресурса, опрашивали депутатов Государственной думы, проработавших в палате не менее пяти лет. Вопрос был следующий: готовы ли вы воспользоваться новым законом о праве отказаться от пенсионной надбавки?

Только шестеро депутатов пенсионного возраста с необходимым стажем выразили готовность отказаться от этих денег по истечению срока полномочий. Среди них: Николай Гончар, Василий Максимов, Николай Борцов, Владислав Резник, Сергей Миронов и Владимир Жириновский. При этом 15 человек не готовы отказаться, еще 33 уклонились от ответа. Всего журналистами было опрошено 74 человека.

Все опрошенные – мужчины в возрасте от 56,6 лет и женщины от 61, 6 лет, проработавшие к этому времени в палате не менее пяти лет.Напомним, речь идёт о законопроекте, который предложил Андрей Турчак, секретарь генсовета от «Единой России». Законопроект подразумевает поправки в закон «О статусе депутата». По окончании работы в Госдуме депутаты смогут отказаться от получения доплаты к страховой пенсии в размере 46,6 тыс. рублей, если проработали в Думе от пяти до десяти лет, и в размере 63,6 тыс. рублей — если более десяти лет. При этом написанное депутатом или сенатором заявление об отказе от надбавки нельзя будет отозвать. Госдума приняла в третьем чтении 25 октября.Данный закон вступает в силу 1 января 2019 года. Всего в Госдуме сейчас 450 депутатов, в эту категорию попадет 74 человека.Чтобы отказаться от надбавки, парламентариям необходимо написать добровольно заявление на имя министра труда и соцзащиты и передать его ведомству. Депутат или сенатор впоследствии не сможет изменить свое решение.