ИА «Ореанда-Новости». Лидер Беларуси Александр Лукашенко прибудет на заключительный матч чемпионата мира по футболу 2018. На стадион его пригласил Владимир Владимирович Путин.

Глава страны-организатора мероприятия Владимир Владимирович Путин посетит последний матч мундиаля 2018 года между национальными командами игроков Франции и Хорватии. Матч будет проходить сегодня, пятнадцатого июля, на стадионе «Лужники» в Москве и начнётся в восемнадцать часов по московскому времени.

Владимир Владимирович будет находиться на стадионе с момента начала церемонии закрытия чемпионата и до церемонии награждения. Процесс закрытия стартует в пять часов вечера, а после выявления победителя президент России наградит чемпиона мира. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Помимо главы Российской Федерации, мероприятие посетят лидер Франции Эммануэль Макрон и глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович.



Александр Лукашенко, президент Беларуси, также будет в числе посетителей последней игры главного футбольного чемпионата, его пригласил Путин.



Эту информацию передаёт пресс-секретарь президента Республики. Помимо этого, Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, сообщила, что лидер страны наблюдал за развитием чемпионата на всём его протяжении и дал высокую оценку игре и результатам российской сборной на всех играх. Теперь он лично посетит последний матч события, проходящего один раз в четыре года.

Ранее Беларусь заявила о том, что отменяет свои планы по созданию российской авиабазы. Это сообщил посол Республики в столице России Игорь Петришенко. Он сообщил, что эта тема более не актуальна, так как не обсуждалась. Помимо этого, Петришенко спросили о его мнении касательно размещения Польшей на своих землях бронетанковую дивизию Соединённых Штатов Америки. Посол Беларуси сказал, что это личное право соседнего государства.

Также ранее Александр Лукашенко раскритиковал Кремль и его решение признать Россию победителем в Великой Отечественной войне. Лукашенко возмутился, что погибли сотни тысяч людей, в том числе и беларусы. Он заявил, что воевала не Россия, а Советский Союз. Свои жизни отдали и таджики, украинцы, грузины, армяне, туркмены и другие национальности. Тысячи уничтоженных домов и построек, деревень и мирных жителей, ни в чём не повинных, в том числе пожилых и детей. Каждый третий человек получил травмы или погиб на той войне.