ИА «Ореанда-Новости». Эксперты утверждают, что рейтинг партии «Единая Россия» стремительно падает. Согласно данным, предоставленным Всероссийским центром изучения общественного мнения, данный показатель стремиться к минимуму, зафиксированному в 2011 году.

Стало известно, что во второй половине июля рейтинг партии составил 37,1 процента, упав на 1,5 пункта всего за одну неделю. Произошло данное событие на фоне митингов против повышения пенсионного возраста в Российской Федерации, а также недовольств по поводу увеличения налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов.

Напомним, что только партия «Единая Россия» в первом чтении поддержало инициативу о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужского населения страны. Также единоросы поддержали увеличение налога на добавленную стоимость, который вступит в силу уже в 2019 году. Три остальные думские фракции - Либерально-демократическая партия России, «Справедливая Россия», а также Коммунисти́ческая па́ртия Росси́йской Федера́ции – выступили против законопроектов. Но из-за подавляющего большинства членов «Единой России», их голосов хватило для утверждения законов.

Сообщается, что только Наталья Поклонская, одна из членов партии «Единая Россия» голосовала против пенсионной реформы. После чего от главы фракции в Государственной Думе последовало предложение о сдаче мандата. Наталья Поклонская ответила отказом.

Ранее в ряде крупных городов России прошли организованные митинги против пенсионной реформы. Шествия были отмечены в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Омске, Челябинске и других городах. Региональные власти также выразили недовольство против новых законопроектов, но при этом подчеркнули, что не могут повлиять на федеральные решения. В ходе демонстраций люди требуют отстранения «Единой России» от власти и проведения всенародного референдума по вопросам повышения возраста выхода на пенсию.

Как сообщают официальные источники, количество писем в нижнюю палату Парламента увеличилось в десятки раз после представления двух законопроектов в начале лета 2018 года.

В связи с этим, население выражает крайнее недовольство партией, имеющей подавляющее большинство мест в Государственной Думе Российской Федерации. Авторитет «Единой России», начиная с 14 января 2018 года, упал на 16 пунктов. Еще зимой рейтинг составлял 53,2 процента.