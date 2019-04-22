ИА «Ореанда-Новости». В ОБСЕ считают, что выборы на Украине «были хорошо организованы, несмотря на оперативные проблемы и ограниченные сроки», сказано в пресс-релизе организации.

Также в организации отметили улучшение в проведении подсчёта голосов в ходе второго тура.



Напомним, второй тур выборов на Украине проходил накануне, 21 апреля. Центризбирком уже обработал 99% протоколов и сообщил, что кандидат Владимир Зеленский набрал 73,21% голосов, за действующего правителя Порошенко проголосовали 24,46%. Зеленский стал лидерам во всех регионах страны, исключение – Львовская область, там люди активнее голосовали за Порошенко.

Ранее ЦИК и Министерство внутренних дел Украины отметили, что во время выборов не было существенных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования.