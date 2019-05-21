ИА «Ореанда-Новости» Впервые за 4 года не был издан президентский указ об уменьшении на 10 % зарплат высших должностных лиц и государственных служащих, в том числе президента, министров, депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, в связи с кризисными явлениями в экономике.

Известно, что сотрудники администрации главы государства и аппарата правительства, парламентарии обеих палат уже получают зарплату в прежнем объёме.

Зарплаты чиновников были снижены на 10 % с 1 мая 2015 года. С 1 января 2019 года её размер восстановлен. При этом о данном решении не было объявлено, причины, по которым это было сделано, приведены не были.