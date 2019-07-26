ИА «Ореанда-Новости» Юриста Фонда Борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая решила продолжить голодовку в здании Московской городской избирательной комиссии, вынесли оттуда на диване.

Активистка требовала встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой после отказа избирательной комиссии зарегистрировать её кандидатом на выборах в Московскую городскую думу из-за превышения допустимой доли брака подписей избирателей. После окончания работы Мосгоризбиркома Соболь отказалась выйти и села на диван в коридоре. Охранники просили её покинуть помещение, но женщина отказалась. В итоге её вынесли из здания учреждения прямо на диване.

и препроводили в отдел МВД по Тверскому району. Соболь сообщила, что начальник охранной фирмы написал заявление о воспрепятствовании деятельности.