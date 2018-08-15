ИА «Ореанда-Новости». Москва заявила, что если Киев создаст «список Магнитского» с включением в него фамилий российских политиков, то она будет расценивать это как грубое нарушение норм международного права.

Ранее Министерство юстиции в лице Павла Петренко объявил о намерении Киева предложить международным партнёрам создание списка, который был бы аналогичен «списку Магнитского» и в который были бы включены лица, якобы причастные к похищению и лишению свободы украинских граждан на территории Российской Федерации. Украина ещё на прошлой неделе обратилась в Европейский суд по правам человека и в дальнейшем планирует добиваться того, чтобы делу отдали приоритетную роль и рассмотрели в кратчайшие сроки.

Комментарий на намерение украинских властей создать «акт Магнитского» дала представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По её мнению, анонсируемый пакет – очередная попытка диктовать что-то в одностороннем порядке, такие принудительные меры противоречат цивилизованному межгосударственному взаимодействию. Складывается впечатление, что украинцы следуют дурному заокеанскому примеру и намереваются пренебречь презумпцией невиновности – бездоказательно обвинить иностранных граждан в правонарушениях. В своё время Соединённые Штаты формировали «список Магнитского», в который вошли некоторые чиновники и сотрудники правоохранительных органов, виновных, по мнению США, в нарушении норм международного права, по причине чего в СИЗО скончался Сергей Магнитский.

Захаровой кажется, что киевский вариант «списка Магнитского» - яркий пример подхода «а-ля инквизиция правосудию ведения коллективного наказания за несуществующие преступления». Дипломат подчеркнула, что если дело дойдёт до реализации, то действия будут расценены как грубое нарушение соответствующих норм международного права. Власти Украины уже давно придерживаются политики безнаказанности, которая позволят переводить стрелки на другие государства, отвлекая всеобщее внимание от преступлений неонацистов, экстремистов, виновных в гибели людей на майдане, в Доме профсоюзов в Одессе и на юго-востоке Украины.

МИД России осудил такой «инквизиционный подход» к правосудию и выразил надежду на то, что Киев не допустит такой серьёзной дипломатической ошибки.