ИА «Ореанда-Новости». Официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой было сделано заявление о том, что израильские лётчики, в результате действий которых была создана опасная ситуация и сбит российский самолёт-разведчик Ил-20, вели себя по меньшей непрофессионально.



Такое заявление представителем российского внешнеполитичсекого ведомства было сделано на брифинге 20 сентября.



Такое заявление представителем российского внешнеполитичсекого ведомства было сделано на брифинге 20 сентября.

Мария Захарова подчеркнула, что трагедия со сбитым на территории Сирийской Арабской Республики российским военным авиационным лайнером Ил-20 потребует дополнительных расследований и объяснений со стороны Израиля.



Она добавила, что подробная информация о роли израильских пилотов в происшествии должна последовать “в самое ближайшее время”.





Ранее в столицу Российской Федерации вылетела делегация израильских военных во главе с главнокомандующим Военно-воздушных сил государства Амикамом Норкином. Израильская сторона заявила, что намерена предоставить российским властям как можно более подробные данные по происшествию, а также выводы из расследования, которое было ими проведено.





Главой Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу были предъявлены обвинения израильской стороне в гибели российских военных, которые находились на борту Ил-20. В ведомстве отмечали, что израильские лётчики подставили российский самолет под удар средств противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики, в результате чего он был сбит ракетой сирийского комплекса С-200.





Российский военный самолёт потерпел крушение в ночь на 17 сентября у берегов Сирии. Авиалайнер нёс дежурство в этой части акватории Средиземного моря. В результате происшествия погибли пятнадцать российских военнослужащих. Российские власти возложили ответственность за происшествие на Израиль. В свою очередь в Тель-Авив настаивает на том, что в происшествии вина лежит на Сирийской Арабской Республике. В ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предложил передать Москве всю имеющуюся у Тель-Авива информацию о катастрофе Ил-20.