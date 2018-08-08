ИА «Ореанда-Новости». Денис Парфёнов и Валерий Рашкин, депутаты от КПРФ, направили в Госдуму законопроект, которые предполагает регулирование государством цен на бензин и дизельное топливо. Это документ опубликовала палата парламента в своей базе данных.



Согласно предложениям депутатов, государству необходимо с 1 января 2019 года установить предельный уровень цен на дизтопливо и бензин в стране. Также правительству нужно будет регулировать торговые наценки на топливо.

По мнению авторов законопроекта, такое государственное регулирование позволит оградить потребителей от сильных изменений цен на рынке. Депутаты отмечают, что причиной роста цен на бензин и другие горюче-смазочные вещества вовсе стали не изменения на внутреннем рынке, толчком этому послужила реализация налогового манёвра. Стоимость выросла, потому что повысился налог на добычу полезных ископаемых, а экспортные пошлины на нефть, наоборот, понизились. Это стало причиной такого явления, когда экспортный рынок стал «премиальнее», чем внутренний, что и вызвало рост цен на топливо в стране.

Напомним, законы о завершения налогового манёвра в нефтегазовой отрасли одобрили депутаты Госдумы в конце июля в последнем чтении. Этот манёвр подразумевает обнуление экспортной пошлины на нефть при одновременном повышении налогов на добычу полезных ископаемых.

Уже весной текущего года россияне наблюдали резкие скачки цен на топливо, например, в мае средние цены на бензин подорожали почти на рубль за две недели, отпускаемые на заправках цены превысили 41-42 рубля за литр топлива. Тогда власти предприняли меры, чтобы нормализовать ситуацию, которая начала вызывать ряд недовольств со стороны общества. В частности, снизили акцизы на дизтопливо и бензин.

Накануне эксперты отмечали, что в июле впервые за текущий год розничные цены на бензин снизились на 0,2 процента по сравнению с июнем. Также эксперты отметили, что пока в стране нет предпосылок для дальнейшего снижения розничных цен на бензин. По их прогнозам, цены до конца 2018 года будут зафиксированы на текущем уровне, если не произойдет никаких форс-мажоров.



