ИА «Ореанда-Новости». В верхнюю палату Конгресса США уже поступил на рассмотрение новый законопроект санкций в отношении России. Документ разработала и подала группа сенаторов. Авторы намерены нанести «сокрушительный удар» по России.



Документ предусматривает усиление ограничений в отношении государственного долга, предпринимателей-олигархов и госпредприятий. Кроме того, сенаторы заявили о намерении выяснить, какими активами располагает российские президент.

В законопроекте представлены ограничения в отношении сделок с инвестиционной поддержкой энергетических проектов, где есть поддержка государственных структур. Сенаторы предполагают, что они в первую очередь ударят по российским бизнесмена и политикам.

В пакете новых санкций есть пункт – предложение ввести национальный центр, который будет бороться с российской дезинформацией. Название законопроекта о санкциях соответствующее – «защита американской безопасности от Кремлёвской агрессии».

По словам одного из авторов проекта Линдси Грэмма, известного своими антироссийскими взглядами, действующий режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие выборы этого года. Поэтому у США сейчас есть цель – «ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России».

Также одним из оснований нового пакета санкций являются действия РФ на Украине и в Сирии.

Эта ситуация означает, что геополитический стресс противников президента США Дональда Трампа только усугубляется. Такого мнения придерживается Адальби Шхагошев, первый заместитель фракции «Единой России» в Госдуме, член комитета по безопасности. Причиной этого накала являются «новые коммуникации Трампа и Путина», говорит Шхагошев.

А вот американский глава группы по торговле и инвестициям Дэвид Мортлок заявил, что влияние санкций в отношении России было «драматически разбавлено» поведением Трампа и его неспособностью администрации противостоять России. Он также причиной назвал тот факт, что некоторые мировые лидеры считают Путина «хорошим парнем».