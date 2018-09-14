ИА «Ореанда-Новости». Западные СМИ с иронией отреагировали на интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британскими властями в отравлении в Солсбери. Однако, при этом считается, что в России более преуспевающая пропаганда в политической сфере, нежели в странах Запада.

Так в офисе британского премьера заявили, что всё интервью россиян – ложь и наглая фабрикация, которые оскорбляют мыслящую публику. Впрочем, такую скептическую реакцию можно было предугадать.

После интервью Петрова и Баширова в британском твиттере в тренд вышли запросы по словам «русские» и «Солсбери».

Пользователей откровенно рассмешило заявление о том, что подозреваемые в отравлении экс-агента российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери заявили о желании «посетить этот замечательный город», в котором есть «знаменитый на весь мир Солберецкий собор», а именно так россияне объяснили цель своего приезда.

Британский актёр Дэвид Шнайдер сиронизировал по этому поводу, что для Петрова и Баширова в Солсбери существует две главные достопримечательности мирового класса: первая – это Собор, а вторая – знаменитая дверная ручка в доме Скрипалей.

Члены британского парламента тоже отозвались об интервью с сарказмом. Они отметили, что им приятно, что туристам удалось застать достопримечательность мирового уровня, предложенную Солсбери, однако, на их взгляд «очень странно проделать весь этот путь всего за два дня, везя «Новичок» в багаже.

Другой британский парламентарий отметил, что Солсбери открыт для бизнеса, всегда гостеприимен к туристам, но заявления Петрова и Баширова не заслуживают доверия, потому что не соответствуют информации, которая была получена в ходе расследования.

Несмотря на всю драматичность ситуации, Кафедральный обор в Солсбери получил своеобразную рекламу – в соборе ею воспользовались по максимуму.

«Шпиль Солсберийского собора является самым высоким в Великобритании, достигая впечатляющей высоты 123 м! Неудивительно, что его можно увидеть на расстоянии нескольких миль и что он формирует значительную часть окружающего пейзажа», — такая надпись появилась в официальном твиттере собора.