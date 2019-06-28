ИА «Ореанда-Новости» В рамках саммита «Большой двадцатки», которая проходит в японской Осаке, завершились полуторачасовые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

С российской стороны присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Среди сопровождающих американского лидера были государственный секретарь Майк Помпео, помощник по национальной безопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, министр финансов Стив Мнучин, новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, а также дочь президента Иванка Трамп и её супруг Джаред Кушнер, который является старшим советником главы государства.

В соответствии с сообщением американской администрации , Путин и Трамп на встрече затронули ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Президенты договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.