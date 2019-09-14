ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации. Им стал предприниматель Александр Бондаренко.

Представляя жителям города Днепр (ранее – Днепропетровск) нового губернатора, глава государства назвал его «очень молодым человек, молодым менеджером» и напомнил, что все главы регионов проходят испытательный срок: «до Нового года мы смотрим, как кто справляется».

Бондаренко заявил, что приоритетами на новом посту для него станут строительство нового современного аэропорта, дорог и реализация инфраструктурных проектов.

Бондаренко является владельцем торговых компаний «Стали Бизнес Системы», «Лок сток» и «Филд Маркетинг». Кроме того, он является собственником 33,34 % капитала компании «Би энд Би Фудз», в которой он работает директором.