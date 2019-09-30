ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны не будут вести расследования в соответствии с предписаниями, поступающими из других государств. «Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна», – сказал глава государства.

С другой стороны, президент отметил, что правоохранительные органы готовы расследовать любые факты нарушения законодательства на территории страны.

Заявление Зеленского связано со скандалом в США, где президента Дональда Трампа обвиняют в том, что он оказывал давление на украинского лидера, в частности призвал начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, которого многие считают главным оппонентом Трампа на выборах, которые состоятся в следующем году. 25 сентября американские власти опубликовали запись телефонного разговора Трампа и Зеленского. Из стенограммы следует, что Трамп действительно обсуждал со своим украинским коллегой вопрос о преследовании Байдена-младшего.

24 сентября глава Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.