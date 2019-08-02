ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель его офиса Андрей Богдан написал заявление об увольнении. Об этом сообщили представители пресс-службы главы государства, добавив, что Зеленский пока не подписал документ.

Президент прокомментировал поступок своего сподвижника следующим образом: «Мы – все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдёт в отставку». Зеленский также подчеркнул, что он не намерен скрывать от общественности ни одно из подобных заявлений на увольнение.