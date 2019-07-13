ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова написать заявление об увольнении.

Требование мотивируется тем, что высокопоставленный чиновник не в состоянии управлять подчинёнными. «Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление о вашем увольнении. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не из Facebook, а из реальных документов», – заявил глава государства. Претензии президента связаны с тем, что 6 июля в ходе ведомственного совещания в Ужгороде он потребовал уволить руководителей таможен в Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях, но Власов этого не сделал. Помимо этого, как сказал Зеленский, чиновник опубликовал в одной из социальных сетей ложное сообщение о том, что указанные лица освобождены от должностей.

Власов пообещал написать заявление об увольнении в течение дня.