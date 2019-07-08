ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Минске.

«А теперь хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», – сказал глава киевской администрации в видеообращении, размещённом в одной из социальных сетей. При этом Зеленский предложил достаточно многочисленную «компанию для разговора», в которую вошли президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Президент Украины также заверил, что Киев не отказывается ни от одного из возможных дипломатических форматов переговоров.

Ранее Путин упоминал о том, что он согласен встретиться с новым президентом Украины.