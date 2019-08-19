ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Израиля признать «голодомор» 1932–1933 годов актом геноцида украинского народа.

В настоящее время в украинской столице находится с официальным визитом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. На совместной пресс-конференции с израильским лидером Зеленский сказал: «Чтя вечную память жертв холокоста, в котором погибло более 2 миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа».

Ранее киевские власти объявили голодомор геноцидом и актом «тоталитарного террора», направленным против украинцев, и теперь добиваются признания той же трактовки от мирового сообщества.

В 1932–1933 годах голод охватил не только Украину, но и все основные зерновые районы Советского Союза, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, обширные территории Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Голодомор унёс жизни 7–8 миллионов человек, из них 3–3,5 миллиона потеряла Украинская ССР, 2–2,5 миллиона – РСФСР, 2 миллиона – Казахская и Киргизская ССР.