ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможного возвращения России в «Большую восьмёрку».

На своей странице в Facebook политик отметил, что это может случиться только после возвращения Крымского полуострова под юрисдикцию Киева и урегулирования вооружённого конфликта на юго-востоке Украины. Зеленский также написал, что данные действия наряду с освобождением украинцев, содержащихся под стражей, станут «настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семёрки», который состоится в 2020 году в Америке. Ожидается, что Трамп предложит сторонам рассмотреть этот вопрос на ближайшей встрече «Большой семёрки» во французском Биаррице.

Макрон при этом полагает, что возвращение России членства в международном клубе без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой. Против скорого возвращения России в «Восьмёрку» также выступили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Президент России Владимир Путин назвал полезным сотрудничество с государствами «Большой семёрки» и допустил её восстановление в формате «Восьмёрки», но подчеркнул, что это «не самоцель».