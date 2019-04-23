ИА «Ореанда-Новости». Кандидат Владимир Зеленский, лидирующий в президентских выборах на Украине, 23 апреля утром сделал зарядку в парке, неподалёку от здания Верховной рады в Киеве.

Тренировка Зеленского началась около 9.30, пишет ресурс «Страна», журналисты которого застали будущего президента во время занятия утренней гимнастикой. Издание отметило, что 41-летний Зеленский не изменяет своему режиму и продолжает заниматься спортом.

Зеленский был одет по-спортивному: в серую олимпийку, шорты, чёрные кроссовки и кепку, за тренировкой наблюдал тренер Дмитрием Ткаченко, а по периметру парка за безопасностью следили четыре охранника. Люди к кандидату не подходили, видимо, не узнав его.

До выборов Зеленский делал пробежки в Ботаническом саду в Печерском районе Киева.