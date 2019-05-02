ИА «Ореанда-Новости» Вадим Галайчук, доверенное лицо избранного президента Украины Владимира Зеленского, в телевизионном эфире сообщил, что глава государства уже принял решение в отношении замещения должности главы его администрации. Было сказано, что пост будет занят публичной личностью, но его имя названо не было.

Ранее украинский президент заявил о намерении избавляться от чиновников прежней администрации и назначать на должности «новых людей». Был объявлен конкурс на замещение поста советника Зеленского. Среди требований к кандидатам были указаны знание не менее чем трёх языков, в том числе украинского и английского, опыт работы в журналистике либо в иной публичной сфере.