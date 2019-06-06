ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на требование о его отставке, изложенном в соответствующей петиции, заявил, что оснований для ухода с поста у него нет.

Украинский лидер сослался на статью Конституции страны, которая устанавливает условия, при которых глава государства обязан сложить полномочия. К ним относятся, во-первых, отставка, во-вторых, невозможность исполнять обязанности по состоянию здоровья, в-третьих, импичмент, и в четвёртых, смерть. «По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу», – сказал Зеленский.

Опубликованная 22 мая на сайте президента Украины петиция, в которой утверждается, что избранный президент «на самом деле не имеет поддержки 73 % избирателей», а всего лишь консолидировал их протест, набрала более 25 тысяч голосов граждан – это количество было необходимо для того, чтобы Зеленский рассмотрел её.