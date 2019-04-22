ИА «Ореанда-Новости». Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.

Зеленский, по данным ЦИК Украины, лидирует в украинских выборах президента с большим отставанием от действовавшего президента Петра Порошенко. После обработки более 85% протоколов ясно, что Зеленский набирает 73,2 процента голосов, Порошенко – 24,46 процента.

Юрий Гемпель выразил надежду, что новый президент Украины сможет осознать и признать выбор жителей Крыма. Он сообщил, что полуостров открыт для всех, кто желает приехать в регион с миром и посмотреть на его небывалое развитие.

Также Гемпель считает, что украинская элита будет пользоваться неопытностью нового президента и добавил, что для успешности молодому президенту необходима сильная команда и крепкая поддержка главы правительства.