ИА «Ореанда-Новости». Эксперт назвал историческую причину ненависти Польши к России.

Историк и юрист, глава Центра политического анализа Павел Данилин дал интервью изданию Федерального собрания «Парламентская газета». Во время разговора Данилин упомянул современные отношения между Польшей и Россией. Как считает политолог, причина неприязни поляков к россиянам высосана из пальца.

Русофобские историки часто вспоминают освобождение Варшавы и обвиняют советские войска в том, что они специально остановились на подходе к столице Польши. Таким образом, считают они, войска СССР дожидались подавления восстания, которое было организовано Армией Крайовой.

На самом же деле советские войска были уставшими после ряда наступательных операций. Они ждали подкрепления, а не захвата города. Кроме того, восстание, происходившее в этот момент в Варшаве, не было согласовано с СССР. На сегодняшний день поляки, помня эту ситуацию, обвиняют Россию и СССР.