ИА «Ореанда-Новости». Эксперт рассказал об успехах России в создании «оружия будущего».

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал заявление Путина о планах внедрить «оружие будущего» в российские Вооружённые силы. Кошкин отметил, что Россия действительно опережает конкурентов в разработке современного оружия.

Политолог обратил внимание, что речь идёт о гиперзвуковых комплексах «Авангард» и «Кинжал», а также лазерном оружии «Пересвет». Кошкин подчеркнул, что «Кинжал» уже находится на дежурстве.

Также политолог подчеркнул, что российские разработчики добились большего успеха в создании современного оружия, чем их коллеги из ведущих стран мира.



