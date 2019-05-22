22.05.2019, 09:33
Полицейские начали тестировать компактные камеры для распознавания лиц
ИА «Ореанда-Новости». В МВД тестируют небольшие камеры-видеорегистраторы, которые могут распознавать лица, сообщают «Ведомости».
Отмечается, что это разработка российской компании NtechLab. В МВД рассказали, что, если тестирование завершится успешно, то возможность распознавать лица появится у компактных видеорегистраторов, которые уже используют в полиции.
В NtechLab подтвердили, что создали такое устройство для силовых структур. Там не стали комментировать тестирование гаджета в МВД, однако рассказали, что устройство проверяли частные охранные компании. В компании предполагают, что новая разработка может стать полезной для правоохранительных органов, Росгвардии, а также пограничного контроля и выявления "зайцев" в транспорте.
Отмечается, что это разработка российской компании NtechLab. В МВД рассказали, что, если тестирование завершится успешно, то возможность распознавать лица появится у компактных видеорегистраторов, которые уже используют в полиции.
В NtechLab подтвердили, что создали такое устройство для силовых структур. Там не стали комментировать тестирование гаджета в МВД, однако рассказали, что устройство проверяли частные охранные компании. В компании предполагают, что новая разработка может стать полезной для правоохранительных органов, Росгвардии, а также пограничного контроля и выявления "зайцев" в транспорте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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