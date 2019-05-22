Отмечается, что это разработка российской компании NtechLab. В МВД рассказали, что, если тестирование завершится успешно, то возможность распознавать лица появится у компактных видеорегистраторов, которые уже используют в полиции.В NtechLab подтвердили, что создали такое устройство для силовых структур. Там не стали комментировать тестирование гаджета в МВД, однако рассказали, что устройство проверяли частные охранные компании. В компании предполагают, что новая разработка может стать полезной для правоохранительных органов, Росгвардии, а также пограничного контроля и выявления "зайцев" в транспорте.