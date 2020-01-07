07.01.2020, 14:47
Полицейские нашли пропавшую девочку и няню в Санкт-Петербурге
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую девочку и няню в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба местного отдела МВД.
5-летняя девочка пропала в Выборгском районе Санкт-Петербурга. За сутки полицейские нашли пропавших. Оказалось, что няня устно договорилась с матерью ребёнка о том, что девочка некоторое время поживёт у неё. Так как мать находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, она ничего не запомнила. Сейчас девочка находится в безопасности.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов планируют привлечь мать ребёнка к административной ответственности.
5-летняя девочка пропала в Выборгском районе Санкт-Петербурга. За сутки полицейские нашли пропавших. Оказалось, что няня устно договорилась с матерью ребёнка о том, что девочка некоторое время поживёт у неё. Так как мать находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, она ничего не запомнила. Сейчас девочка находится в безопасности.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов планируют привлечь мать ребёнка к административной ответственности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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