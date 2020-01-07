5-летняя девочка пропала в Выборгском районе Санкт-Петербурга. За сутки полицейские нашли пропавших. Оказалось, что няня устно договорилась с матерью ребёнка о том, что девочка некоторое время поживёт у неё. Так как мать находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, она ничего не запомнила. Сейчас девочка находится в безопасности.