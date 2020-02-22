ИА «Ореанда-Новости». Полицейские Москвы получили руководство по работе с китайскими гражданами.

Теперь сотрудники правоохранительных органов обязаны останавливать всех граждан КНР, проверять их документы, делать фотоснимки. Если иностранцы находятся на территории России более двух недель, их можно отпустить.

Если же этот срок меньше, полицейским необходимо установить его личность и сообщить по соответствующему номеру справочной службы. Далее выясняется, получил ли человек постановление на карантин. Если да, то патрульно-постовая служба в праве принудительно доставить его в центр изоляции. Если же нет, то ближайшая к месту машина скорой помощи забирает пациента, чтобы провести необходимый осмотр, взять анализы и отправить на карантин домой.

Официальные комментарии МВД по этому поводу пока не получены.