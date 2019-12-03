ИА «Ореанда-Новости». Полицейским из Уфы грозит срок за изнасилование 23-летней девушки, сообщает издательство «РИА Новости». Инцидент произошел 29 июля 2019 года.

К суду Уфы обратился государственный обвинитель с просьбой о лишении свободы трём полицейским, которых обвиняют в изнасиловании, на срок от 8 до 9 лет. Окончательное судебное решение будет вынесено 9 декабря 2019 года.

Защита экс-полицейских настаивает на невиновности своих подопечных, так как результаты экспертизы подходят под сомнения. Сейчас бывшие представители правоохранительных органов находятся под домашним арестом.
 