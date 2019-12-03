03.12.2019, 17:27
Полицейским из Уфы грозит срок за изнасилование
ИА «Ореанда-Новости». Полицейским из Уфы грозит срок за изнасилование 23-летней девушки, сообщает издательство «РИА Новости». Инцидент произошел 29 июля 2019 года.
К суду Уфы обратился государственный обвинитель с просьбой о лишении свободы трём полицейским, которых обвиняют в изнасиловании, на срок от 8 до 9 лет. Окончательное судебное решение будет вынесено 9 декабря 2019 года.
Защита экс-полицейских настаивает на невиновности своих подопечных, так как результаты экспертизы подходят под сомнения. Сейчас бывшие представители правоохранительных органов находятся под домашним арестом.
К суду Уфы обратился государственный обвинитель с просьбой о лишении свободы трём полицейским, которых обвиняют в изнасиловании, на срок от 8 до 9 лет. Окончательное судебное решение будет вынесено 9 декабря 2019 года.
Защита экс-полицейских настаивает на невиновности своих подопечных, так как результаты экспертизы подходят под сомнения. Сейчас бывшие представители правоохранительных органов находятся под домашним арестом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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