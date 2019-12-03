



Инцидент произошел 29 июля 2019 года.К суду Уфы обратился государственный обвинитель с просьбой о лишении свободы трём полицейским, которых обвиняют в изнасиловании, на срок от 8 до 9 лет.Защита экс-полицейских настаивает на невиновности своих подопечных, так как результаты экспертизы подходят под сомнения.