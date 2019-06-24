ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники следственного комитета начали проверку после того, как сотрудник полиции открыл стрельбу из травматического пистолета после того, как дети попали мячом в его автомобиль. Об этом говорится на сайте регионального управления СКР.

Мужчина угрожал играющим во дворе детям пистолетом, он выстрелил в воздух. На данный момент он является действующим сотрудником МВД. оружие у полицейского было изъято, ведётся расследование.