ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге участковый спас ребёнка, мать которого хотела выбросить его из окна, пишут «Известия».



Инцидент произошёл на Караваевской улице. Женщина угрожала выбросить пятимесячную девочку из окна, чтобы сделать её «ангелом».



Участковый Наиль Исламов стоял под окнами, чтобы попробовать поймать ребёнка, если женщина выполнит угрозу, сотрудники МЧС в это время натягивали батут для смягчения падения. После того, как оборудование было установлено, Исламов вместе со спасателями проник в квартиру и смог забрать малышку из рук женщины.