Прощание с журналистом должно было состоятся сегодня. Однако дочери Доренко обратились в полицию с требованием провести ещё одну экспертизу и установить точную причину смерти - они утверждают, что Доренко мог быть отправлен. При этом они говорят о том, что к этому может быть причастна его супруга.Доренко скончался 9 мая, экспертиза установила, что причиной смерти стал разрыв аорты.