12.05.2019, 10:05
Полиция отменила прощание с Сергеем Доренко
ИА «Ореанда-Новости». Полицейские отказались выдавать тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко его жене - правоохранители хотят провести повторную судебно-медицинскую экспертизу.
Прощание с журналистом должно было состоятся сегодня. Однако дочери Доренко обратились в полицию с требованием провести ещё одну экспертизу и установить точную причину смерти - они утверждают, что Доренко мог быть отправлен. При этом они говорят о том, что к этому может быть причастна его супруга.
Доренко скончался 9 мая, экспертиза установила, что причиной смерти стал разрыв аорты.
Прощание с журналистом должно было состоятся сегодня. Однако дочери Доренко обратились в полицию с требованием провести ещё одну экспертизу и установить точную причину смерти - они утверждают, что Доренко мог быть отправлен. При этом они говорят о том, что к этому может быть причастна его супруга.
Доренко скончался 9 мая, экспертиза установила, что причиной смерти стал разрыв аорты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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