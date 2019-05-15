ИА «Ореанда-Новости» Правоохранительные органы Хабаровска заинтересовались видеозаписью, на которой отец маленькой девочки избивает девушку-контролёра в детском парке развлечений. По данному факту проводится проверка. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД РФ по краю.

На видеозаписи видно, как девушка, работающая контролёром, подходит к девочке, которая в тот момент прыгает на батуте. Как только сотрудница взяла девочку за руку, к ней подошёл мужчина и отволок в сторону, после чего нанёс ей несколько ударов. Отмечается, что заявление в полицию девушка не писала, однако участковый проводит проверку инцидента.