ИА «Ореанда-Новости»В Подмосковье полиция начала проверку сведений об угрозах, которые поступают в адрес сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что сообщения с угрозами поступают в социальных сетях. Заявление в полицию подал адвокат семьи. Известно также, что есть факт вымогательства денег.

Издания отмечают, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.