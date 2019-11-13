13.11.2019, 17:21
Полиция проводит проверку сообщений об угрозах сыну Плющенко и Рудковской
ИА «Ореанда-Новости». В Подмосковье полиция начала проверку сведений об угрозах, которые поступают в адрес сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что сообщения с угрозами поступают в социальных сетях. Заявление в полицию подал адвокат семьи. Известно также, что есть факт вымогательства денег.
Издания отмечают, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Отмечается, что сообщения с угрозами поступают в социальных сетях. Заявление в полицию подал адвокат семьи. Известно также, что есть факт вымогательства денег.
Издания отмечают, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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