ИА «Ореанда-Новости». Полицейские задержали женщину, которая отобрала у пенсионерки сумку с 300 тысячами рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские по горячим следам смогли раскрыть ограбление 76-летней жительницы Ленинградской области. Оперативники выяснили, что преступником оказалась 23-летняя женщина, которая проследила путь пенсионерки от банка до дома. В подъезде женщина напала на пенсионерку и отобрала у неё сумку с 300 тысячами рублей.

Пенсионерка объяснила, что данную сумму она сняла для того, чтобы помочь семье.

По 161 статье УК РФ «Грабёж» возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана.