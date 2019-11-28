ИА «Ореанда-Новости». Полицейские задержали замглавы Назрани по обвинению в превышении должностных полномочий, пишет РБК.



Фамилия задержанного не сообщается. Известно, что он перевёл 24 миллиона рублей, которые были выделены на строительство водопровода, на счета третьих компаний. В результате контракт так и не был выполнен.



Отмечается, что речь может идти о Мусе Харсиеве, который курирует ЖКХ, дорожное хозяйство и благоустройство города.