ИА «Ореанда-Новости» Руководителю одного из отделов управления «К» Федеральной службы безопасности полковнику Кириллу Черкалину предъявлено обвинение в получении взятки 850 тысяч долларов. Следствие полагает, что взятка была дана Черкалину гражданским лицом через посредника.

Черкалин был задержан в апреле 2019 года. Вместе с ним за решётку попали Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, его бывшие подчиненные, уволенные «по компрометирующим обстоятельствам». Последние подозреваются в мошеннических действиях.

При проведении обысков в доме и в рабочем кабинете Черкалина были обнаружены и изъяты крупные денежные суммы, коллекция дорогостоящих часов и драгоценности.

Есть данные, что высокопоставленный офицер занимался борьбой с преступностью в банковском секторе и оказался причастным к взяточничеству в связи с уголовными делами о финансовых махинациях в кредитных учреждениях. Помимо этого следствие располагает информацией об эпизоде 2011 года, когда трое подозреваемых по этому делу угрожали предпринимателю Сергею Гляделкину и он передал им свою долю в уставном капитале компании.