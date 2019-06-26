ИА «Ореанда-Новости». Начальник полиции, заместитель главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал в отставку, пишет РБК со ссылкой на источники.



Сейчас, как сообщает издание, Петухов находится в отпуске. Приказ о его увольнении ещё не подписан.



Сообщается также, что глава МВД Владимир Колокольцев не встречался с полковником, когда опрашивал оперативников о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова.



Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Дело вызвало широкий резонанс. В результате журналиста отпустили из-аз недоказанности его вины.