ИА «Ореанда-Новости». Бывшего высокопоставленного чиновника, который трудился в управлении президента, обвиняют в мошенничестве. Он участвовал в преступной афере. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию Главного военного следственного управления Следственного комитета (ГВСУ СКР).



Ресурс сообщает, что речь идёт о действующем полковнике ФСБ Михаиле Горбатове, который ещё полгода назад руководил контрольно-инспекционным департаментом по обеспечению конституционных прав граждан. В компетенцию Горбатова входило слежение за исполнением указов президента о помиловании и предоставлении политического убежища.

Сообщает, что потерпевшим от незаконной деятельности чиновника и его подельников стал коммерческий директор сети элитных «часовых» ломбардов. Этот ломбард предлагает клиентам кредиты в размере 50–100 тысяч под залог снятых прямо с руки брендовых элитных часов швейцарских марок.

По данным ГВСУ СКР, в офисах компании в Москве в феврале прошлого года были проведены обыски – были изъяты кассы и всё залоговое имущество. Сам директор проходил свидетелем. Деньги и часы назвали вещдоками по уголовному делу и отказались сразу возвращать. Директор ломбардов запаниковал, поэтому принял помощь от авторитетного коммерсанта и постоянного клиента Арно Ходжояна. Тот познакомил его со своим другом ещё одним предпринимателем Владимиром Коробковым, которого представили ломбардисту как «высокопоставленного сотрудника ФСБ». Ломбардист передал помощникам 100 тысяч долларов, но его обманули, часы и деньги так и не вернулись. В добавок «помощники» припугнули его тем, что он сам может потерять свободу, так как ФСБ под него «копает». Для убедительности, чтобы выманить у жертвы во второй раз деньги за «помощь» в этом вопросе, предприниматели попросили сыграть свою роль настоящего полковника ФСБ Михаила Горбатого.

Подключение к афере настоящего полковника помогло стребовать с ломбардиста сумму в 300 тысяч долларов. Тот не смог выплатить эту сумму, его стали запугивать, по итогу ломбардист пришёл в Следственный комитет. Началась проверка.

ФСБ сначала задержала приехавших за деньгами Ходжояна и Коробкова, а после в своей квартире и полковник Горбатов. Всем троим фигурантам уголовного дела предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве, а также в покушении на мошенническое хищение. Сейчас все трое в СИЗО. Горбатова сразу после ареста уволили из управления президента, но в ФСБ он до сих пор числится.