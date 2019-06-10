Суд в Москве приговорил экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко к 13 годам заключения.





Его признали виновным в получении взятки и в попытках препятствовать правосудию. Кроме того, Захарченко также должен выплатить штраф в размере 118 миллионов рублей.





Суд также лишил его звания полковника и всех наград. Кроме того, по решению суда ему в течение двух лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.





Отметим, что обвинение просило дать Захарченко более 15 лет колонии и назначить штраф в размере 495 миллионов рублей.