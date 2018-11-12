12.11.2018, 21:36
Половина учителей математики в России провалила тесты по своему предмету
ИА «Ореанда-Новости». Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подвела предварительные итоги профессионального тестирования учителей: результаты неутешительные. Половина учителей математики с задачами не справились, а по русскому языку неудовлетворительные результаты показали примерно четверть педагогов.
Исследование проводилось в 67 регионах России, всего в нём приняла участие 22 тысячи учителей. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов пояснил «Российской газете», что педагоги проходили тестирование по новой модели аттестации, которая основывается на единых федеральных оценочных материалах (ЕФОМ). В эту систему оценки знаний учителя включены не только задания по его предмету, но и методические задачи, а также варианты оценивать работы учеников.
Кравцов отметил, что лучшие результаты учителя показали по обществознанию и праву. Удовлетворительным можно считать результаты по русскому языку, истории, литературе – с этим предметом справились примерно 75% участников исследования.
В Рособрнадзоре подчеркнули, что результаты исследования не должны повлиять на работу учителей, так как тестирование было пробным. На обязательной основе такие профтесты собираются ввести в 2020 году. Сейчас в ведомстве анализируют результаты и разрабатывают задания для учителей в зависимости от типа школы, населённого пункта, а также стажа и возраста педагога. Кравцов отметил, что это тестирование проводилось с целью сделать выводы о российской системе образования в целом и подготовить программу повышения квалификации для учителей.
Ранее Глава Министерства просвещения Ольга Васильева заявила о том, что надо запретить абитуриентам подавать заявления о поступлении сразу в несколько вузов. Она посчитала такое отношение «девальвацией» высшего образования. Кроме того, Васильева высказалась против инициативы сделать единый государственный экзамен добровольным. По ее мнению, вузы должны понимать, с какой базой к ним приходит абитуриент. Глава Минобразования также подчеркнула, что университеты и институты могут поднять проходной балл, введя еще один экзамен по основному предмету.
Исследование проводилось в 67 регионах России, всего в нём приняла участие 22 тысячи учителей. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов пояснил «Российской газете», что педагоги проходили тестирование по новой модели аттестации, которая основывается на единых федеральных оценочных материалах (ЕФОМ). В эту систему оценки знаний учителя включены не только задания по его предмету, но и методические задачи, а также варианты оценивать работы учеников.
Кравцов отметил, что лучшие результаты учителя показали по обществознанию и праву. Удовлетворительным можно считать результаты по русскому языку, истории, литературе – с этим предметом справились примерно 75% участников исследования.
В Рособрнадзоре подчеркнули, что результаты исследования не должны повлиять на работу учителей, так как тестирование было пробным. На обязательной основе такие профтесты собираются ввести в 2020 году. Сейчас в ведомстве анализируют результаты и разрабатывают задания для учителей в зависимости от типа школы, населённого пункта, а также стажа и возраста педагога. Кравцов отметил, что это тестирование проводилось с целью сделать выводы о российской системе образования в целом и подготовить программу повышения квалификации для учителей.
Ранее Глава Министерства просвещения Ольга Васильева заявила о том, что надо запретить абитуриентам подавать заявления о поступлении сразу в несколько вузов. Она посчитала такое отношение «девальвацией» высшего образования. Кроме того, Васильева высказалась против инициативы сделать единый государственный экзамен добровольным. По ее мнению, вузы должны понимать, с какой базой к ним приходит абитуриент. Глава Минобразования также подчеркнула, что университеты и институты могут поднять проходной балл, введя еще один экзамен по основному предмету.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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