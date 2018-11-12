Исследование проводилось в 67 регионах России, всего в нём приняла участие 22 тысячи учителей. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов пояснил «Российской газете», что педагоги проходили тестирование по новой модели аттестации, которая основывается на единых федеральных оценочных материалах (ЕФОМ). В эту систему оценки знаний учителя включены не только задания по его предмету, но и методические задачи, а также варианты оценивать работы учеников.Кравцов отметил, что лучшие результаты учителя показали по обществознанию и праву.В Рособрнадзоре подчеркнули, что. Сейчас в ведомстве анализируют результаты и разрабатывают задания для учителей в зависимости от типа школы, населённого пункта, а также стажа и возраста педагога. Кравцов отметил, чтоРанее Глава Министерства просвещения Ольга Васильева заявила о том, что надо запретить абитуриентам подавать заявления о поступлении сразу в несколько вузов. Она посчитала такое отношение «девальвацией» высшего образования. Кроме того, Васильева высказалась против инициативы сделать единый государственный экзамен добровольным. По ее мнению, вузы должны понимать, с какой базой к ним приходит абитуриент. Глава Минобразования также подчеркнула, что университеты и институты могут поднять проходной балл, введя еще один экзамен по основному предмету.