04.02.2020, 13:19
Польское правительство не было приглашено в Россию на празднование Дня Победы
ИА «Ореанда-Новости». Польское правительство пока не получило приглашение на празднование Дня Победы в России. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также отметил, что в настоящее время данный вопрос не стоит на повестке дня в правительстве.
Приглашение не было отправлено польскому лидеру Анджею Дуда, так как в последнее время между Польшей и Россией возникает множество резонансных вопросов в отношении исторических событий Великой Отечественной войны. Польское правительство обвиняет СССР в начале ВОВ наравне с Германией.
Стоит отметить, что приглашения уже были разосланы многим мировым лидерам, в том числе французскому президенту Эммануэлю Макрону, чешскому лидеру Милошу Земану и президенту Сирии Александру Вучичу. Также своё желание присутствовать на Параде Победы изъявил президент США Дональд Трамп, однако пока официально не подтвердил своего прибытие.
Приглашение не было отправлено польскому лидеру Анджею Дуда, так как в последнее время между Польшей и Россией возникает множество резонансных вопросов в отношении исторических событий Великой Отечественной войны. Польское правительство обвиняет СССР в начале ВОВ наравне с Германией.
Стоит отметить, что приглашения уже были разосланы многим мировым лидерам, в том числе французскому президенту Эммануэлю Макрону, чешскому лидеру Милошу Земану и президенту Сирии Александру Вучичу. Также своё желание присутствовать на Параде Победы изъявил президент США Дональд Трамп, однако пока официально не подтвердил своего прибытие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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