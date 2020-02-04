Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также отметил, что в настоящее время данный вопрос не стоит на повестке дня в правительстве.Польское правительство обвиняет СССР в начале ВОВ наравне с Германией.Стоит отметить, что приглашения уже были разосланы многим мировым лидерам, в том числе французскому президенту Эммануэлю Макрону, чешскому лидеру Милошу Земану и президенту Сирии Александру Вучичу.