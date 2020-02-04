ИА «Ореанда-Новости». Польское правительство пока не получило приглашение на празднование Дня Победы в России. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также отметил, что в настоящее время данный вопрос не стоит на повестке дня в правительстве.

Приглашение не было отправлено польскому лидеру Анджею Дуда, так как в последнее время между Польшей и Россией возникает множество резонансных вопросов в отношении исторических событий Великой Отечественной войны. Польское правительство обвиняет СССР в начале ВОВ наравне с Германией.

Стоит отметить, что приглашения уже были разосланы многим мировым лидерам, в том числе французскому президенту Эммануэлю Макрону, чешскому лидеру Милошу Земану и президенту Сирии Александру Вучичу. Также своё желание присутствовать на Параде Победы изъявил президент США Дональд Трамп, однако пока официально не подтвердил своего прибытие.