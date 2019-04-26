ИА «Ореанда-Новости». Ранее депутат Рады Украины Евгений Рыбчинский предложил раздать украинские паспорта «прямо в центре Москвы» в ответ на указ Путина упростить получение жителям Донбасса гражданства РФ. Пользователи социальных сетей высмеяли слова украинского политика.

«Украина не изменяет себе, цирк продолжается», «То есть, они не пускают мужчин до шестидесяти лет, а паспорта раздавать готовы? Это ли не вершина клоунского искусства», «Предлагаю получить паспорт Украины и выбрать там нашего президента», – иронизируют в комментариях пользователи социальных сетей.

Напомним, согласно указу президента, жители Луганска и Донецка из гуманитарных соображений получили послабления для получения российских паспортов. Кроме того, они могут претендовать на получение пенсии по старости в случае их переезда в России на ПМЖ.

Указ получил критику в Киеве, на что Путин сообщил, что желания создавать проблемы для Киева у Москвы нет, но ситуация с правами людей в данных регионах переходит все границы. Путин напомнил, что многие страны практикуют такую схему, в пример он привёл Польшу, Венгрию и Румынию.