ИА «Ореанда-Новости». Помощник президента Украины сообщил о последнем этапе передачи Россией задержанных украинских кораблей.

Передача задержанных Россией кораблей Украины находится на последней стадии. Об этом сообщил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Ранее в украинских СМИ говорилось о том, что за задержанными судами был отправлены буксиры и поисково-спасательный корабль. Передача кораблей назначена в 60 милях от Одессы, вблизи крымского мыса Тарханкут.

Россия выразила готовность вернуть задержанные год назад катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». Дата возврата назначена на 9 декабря.

В прошлом году 25 ноября несколько украинских кораблей вошли во временно закрытую акваторию моря России, тем самым нарушив границы страны. Они не прислушивались к требованиям властей России, которые пытались урегулировать дело мирным путём.

Военные РФ задержали опасно маневрирующие корабли, а власти направили ноту протеста Киеву. Действия были названы провокационными. В Москве возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы государства.



