ИА «Ореанда-Новости». Депутаты партии «Европейская солидарность» готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона «О Государственном бюро Украины». Там считают, что пятый президент страны

Глава бюро Роман Труба в Telegram-канале назвал такую логику «очень политической». «Поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 дел, участником которых он является, нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Пусть вот такой странный», — отметил он.

12 августа Порошенко пришёл на допрос о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Уточняется, что он явился в сопровождении охранников и защитников. Допрос политика длился почти три часа. В это время под стенами ГБР собрались его дети, сторонники и противники, журналисты и силовики.

В настоящее время на Украине расследуется уже 12 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников.

12 августа Труба заявил, что следующий допрос Порошенко может быть проведён с применением полиграфа. А 6 августа украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.